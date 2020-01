Sky Sport, Milan: Politano obiettivo numero uno in caso di cessione di Piatek

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic dovesse far bene anche nelle prossime partite, il Milan potrebbe decidere di vendere Krzysztof Piatek a titolo definitivo. L’eventuale cessione del centravanti polacco potrebbe portare all’arrivo di Matteo Politano. A tal proposito, nelle scorse ore, la dirigenza rossonera avrebbe già avuto dei contatti con l’Inter. I nerazzurri avrebbero proposto uno scambio con Kessie, ma il club di Via Aldo Rossi non avrebbe intenzione di accettare, in quanto sarebbe poi costretto a cercare un altro centrocampista di contenimento. Infine, malgrado l’arrivo di Simon Kjaer, non è da escludere che Maldini e Boban cerchino di acquistare un altro centrale di difesa.