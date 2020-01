30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Milan e Inter sarebbero pronte a un derby di mercato per assicurarsi l’acquisto di un centrocampista del Newcastle: Matty Longstaff. Secondo quanto riportato dal The Times, infatti, i due club di Milano sarebbero pronti a offrire un pre-contratto al giocatore, il quale va in scadenza il prossimo giugno.