Milan, preoccupano le condizioni fisiche di Calabria, Musacchio e Calhanoglu

In vista degli ottavi di finale di Coppa Italia di questa sera, il Milan di Pioli affronterà la SPAL davanti ai propri tifosi alle ore 18. Oltre a Donnarumma, risultano fuori dalla lista dei convocati anche altri tre giocatori: Calabria, Musacchio e Calhanoglu. Preoccupano le loro condizioni fisiche, che verranno valutate nei prossimi giorni, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La speranza è quella di recuperarli in vista del prossimo match contro l’Udinese.

Per quanto riguarda Calabria, dovrebbe trattarsi di una semplice distorsione alla caviglia. Contusione alla caviglia per Mateo Musacchio, mentre per Calhanoglu si parla di un fastidio al polpaccio.