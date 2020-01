23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Si è da poco conclusa l’amichevole fra Milan e Rhodense, con Zlatan Ibrahimovic, partito titolare, e trovando subito il gol, un tap in su assist di Calabria, e un assist per Calhanoglu. Di Calabria (doppietta), e Paquetá le altre marcature del primo tempo. Nei secondi 45 minuti hanno trovato la rete Piatek (doppietta), Leão (per lui un assist di tacco per Castillejo) e Castillejo, fissando il risultato finale sul 9-0.