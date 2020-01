23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ricardo Rodriguez potrebbe finire al Napoli di Gattuso. Dopo che la telenovela per portare l’ex Wolfsburg al Fenerbahce non ha avuto conclusione positiva, sembra che il giocatore sia ora vicinissimo a vestire la maglia azzurra. Si tratta sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni. L’accordo sarebbe ad un passo, con le due società in continuo dialogo per limare gli ultimi dettagli.