Secondo quanto appreso da SpazioMilan.it, Ricardo Rodriguez non figura nella lista dei convocati di Stefano Pioli per la gara di domani, valida per il primo anticipo della 19ma giornata del campionato in corso, per problemi fisici. Il laterale svizzero rimarrà infatti a casa a seguito di una piccola lesione riportata al muscolo ileopsoas destro.