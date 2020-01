30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset è saltato l’affare Todibo-Milan. Il difensore del Barcellona andrà in prestito allo Schalke 04, per poi tornare in Catalogna a fine stagione.

Al Milan potrebbe comunque arrivare un altro difensore oltre a Simon Kjaer.