40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Con il pareggio odierno, sono tre le gare consecutive in cui il Milan non è riuscito ad andare in gol. Tale situazione non si verificava da più di un anno. Durante la scorsa stagione, in campionato, i rossoneri rimasero a secco dal 9 dicembre al 26 dicembre (zero a zero contro Torino, Bologna e Frosinone e sconfitta uno a zero contro la Fiorentina).