26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Grazie alla vittoria di ieri per 0-2 ai danni del Cagliari, il Milan mantiene la rete inviolata per la seconda gara consecutiva. Gianluigi Donnarumma è riuscito a tenere inviolata la propria rete per due partite consecutive anche nel mese di Settembre, con Verona e Brescia.