Intervistato dalla radio Onda Cero, Pepe Reina è tornato sulla sua precedente esperienza in rossonero: “Adesso è ancora in difficoltà, ma è un grande club e presto tornerà a lottare per grandi traguardi“. E continua: “Ho vestito la maglia rossonera per un anno e mezzo. Accettai le proposte del Milan, perché Donnarumma doveva essere ceduto. Alla fine, però, Gigi è rimasto e io ho accettato il ruolo di secondo per aiutarlo. Però adesso ho bisogno di tornare a giocare“.