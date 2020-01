Milan, settimana calda: in agenda la Coppa Italia, il campionato e il mercato

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan è finalmente tornato a sorridere: quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia e “profumo d’Europa”. Il diavolo ha iniziato il girone di ritorno con carattere, grinta e voglia, elementi che non erano emersi nella prima parte di stagione. Forse adesso si può ricominciare a guardare la classifica, che fino a poche settimane fa era brutta, sgradevole e pietosa. Gli elogi ad Ibrahimovic e compagni li abbiamo già fatti, dunque, bisognerà rimettersi al lavoro, usare testa e gambe per affrontare al massimo una settimana intensa, tra campo e mercato.

Dopo la vittoria contro il Brescia il Milan avrà di fronte un altro doppio impegno: domani il Torino in Coppa Italia a San Siro, poi sempre nelle mura amiche arriverà il Verona, per la ventiduesima giornata di Serie A. Il Torino è reduce dalla pesantissima sconfitta contro l’Atalanta per 0-7. dunque, è normale aspettarsi una squadra furente e vogliosa di mettere in difficoltà il Milan e aggiudicarsi la semifinale di Coppa Italia. Dall’altra parte i rossoneri potrebbero trovare proprio dalla ” Coppa Italia” la via per l’Europa League, ma è ancora troppo presto per parlarne, anche perchè in caso di passaggio del turno c’è da superare la Juventus in semifinale, già sicura della qualificazione dopo aver eliminato la Roma la settimana scorsa, e poi bisognerebbe alzare la Coppa il 13 maggio nel cielo di Roma. Domenica a San Siro arriverà il Verona, senza dubbio tra le più grandi sorprese del campionato. In questo momento l’unica cosa che conta è vincere e bisogna continuare a farlo con continuità, step by step, mattone dopo mattone fino alla fine della stagione, per poi alla fine alzare la testa e vedere quanto dista l’Everest.

Anche a Casa Milan sono giorni impegnativi frenetici e senza sosta. Il calciomercato del Milan è tutt’altro che chiuso, anzi qualora dovesse partire qualche pedina, la società ha intenzione di rimpiazzarla immediatamente. Oltre a Suso, vicino al Siviglia, sulla lista delle cessioni rossonere ci sono anche i nomi di Paquetá e Piatek.