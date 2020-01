Milan, si pensa alla conferma di Rebic come vice-Leao

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ante Rebic non ha mai veramente fatto parte del progetto rossonero dal momento del suo arrivo. Il 4-3-3 visto negli ultimi mesi lo ha, di fatto, visto in panchina per la maggior parte delle partite. Poche apparizioni e brutte prestazioni sembravano indirizzare l’ex Eintracht verso un ritorno prematuro in Germania. Ma il cambio di modulo e la partita di ieri sera contro la Spal in Coppa Italia (giocata da titolare) potrebbero rappresentare una svolta nella sua stagione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, infatti, Rebic potrebbe rappresentare un jolly importante nel 4-4-2. Seconda punta al fianco di Ibrahimovic (o Piatek) o esterno destro di centrocampo. Aumentano perciò le possibilità che il vice-campione del Mondo venga reinserito nel progetto Pioli, trovando finalmente lo spazio che ci si aspettava potesse avere ad inizio stagione.