Alla vigilia di Milan-Spal, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, non ci sarà la solita conferenza stampa di Stefano Pioli, come succede sempre prima delle partite di Coppa Italia o come accade in campionato. L’allenatore rossonero nella giornata di domani parlerà solamente ai microfoni di MilanTv e Rai.