Milan, spunta una nuova pretendente per Suso

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Lipsia sarebbe interessato a Suso. Nelle scorse ore, il club tedesco, che al momento occupa la prima posizione della Bundesliga, a più due dal Borussia Mönchengladbach e a più quattro dal Bayern Monaco, avrebbe infatti sondato il terreno per l’esterno d’attacco del Milan, che è stato autore di un avvio di stagione da dimenticare e che avrebbe fatto sapere di voler cambiare maglia. Al momento, per lasciar partire l’ala iberica, che in questa prima parte di campionato ha collezionato 16 presenze, un gol e 2 assist, il Milan vorrebbe 25 milioni di euro.