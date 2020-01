Milan, Suso: il futuro è un rebus, si pensa al sostituto

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro di Jesus Suso parrebbe sempre più incerto. Il giocatore spagnolo sta attraversando il peggior momento da quindi milita in rossonero. Abbandonato e beccato dai tifosi milanisti nell’ultimo match contro la Sampdoria, il nativo di Cadice avrebbe solo un imperativo: convincere contro il Cagliari. In caso contrario, come riporta la Gazzetta dello Sport, la sua cessione sarebbe ad un passo. Da notare però un piccolo particolare: ieri il Diavolo ha appena ricevuto il SI di Matteo Politano, guarda caso esterno d’attacco, momentaneamente in forza all’Inter di Antonio Conte. L’addio di Suso, dunque, è un rebus o forse no…