Milan, Suso potrebbe lasciare già a gennaio. Su di lui...

Il mercato rossonero in entrata e in uscita sta entrando nel vivo. L’attaccante dell’Inter Matteo Politano è una pista al momento molto calda, e la trattativa potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. Il suo eventuale arrivo escluderebbe, di fatto, Jesùs Suso dall’undici titolare.

Non è quindi da escludere una partenza dello spagnolo già per il mercato di gennaio. Su di lui ci sono però poche pretendenti, e nessuna squadra sembra ancora voler fare sul serio per acquisire il cartellino dell’ex Liverpool. Per il momento si è mossa solo la Sampdoria, pronta a prendere il giocatore in prestito.