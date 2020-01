Milan, Theo Hernandez continua a segnare e a convincere

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dei tanti giocatori passati da Milanello negli ultimi anni, sono pochi quelli che hanno lasciato un segno nel cuore dei tifosi. Tante meteore, giocatori che si sono accontentati di fare il “compitino“, flop totali. E poi ci sono giocatori che, per impegno e dedizione, hanno dimostrato di poter essere da Milan. Uno di questi non può che essere Theo Hernandez.

Il terzino ex Real Madrid è ormai una costante nell’undici titolare rossonero, ed è praticamente sempre uno dei migliori in campo. Voglia di fare, spinta continua in avanti, alternativa in fase offensiva, motorino instancabile e (soprattutto) goleador. Con lo splendido gol da fuori area di ieri sera il francese è salito a quota 5 gol stagionali (4 in campionato e 1 in Coppa Italia), confermando il personale titolo di capocannoniere della squadra. Inoltre, questo è un dato da record. L’ultimo difensore del Milan ad aver segnato così tanto nella stagione d’esordio è stato Kaladze, con 4 gol nella stagione 2000/01. E siamo solo a gennaio, chissà cosa potrà ancora dare Theo Hernandez alla causa rossonera. To be continued.