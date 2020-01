Sky Sport, Milan: blitz di Massara in Spagna per Todibo

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

UPDATE (21.07) – L’allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, ha deciso di non convocare Todibo per la gara di domani contro l’Espanyol. L’ex difensore del Tolosa, di conseguenza, si avvicina ulteriormente al Milan.

Il Milan fa sul serio per Todibo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il direttore sportivo dei rossoneri, Frederic Massara, si troverebbe in Spagna per incontrare il centrale difensivo al momento in forza al Barcellona. Con quest’ultima mossa, il club di Via Aldo Rossi spera di convincere il talento classe ’99, che aveva chiesto una settimana di tempo per decidere la sua nuova destinazione, e di battere, di fatto, l’agguerrita concorrenza.