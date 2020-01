Milan-Torino i precedenti in Coppa Italia: il toro ha la meglio sul diavolo

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Questa sera, a San Siro, andrà in scena il ventitreesimo scontro in Coppa Italia tra Milan e Torino. Le squadre, dunque, si sono sfidate già parecchie volte nella competizione. L’ultimo incontro in coppa risale a tre anni fa: vittoria per i rossoneri negli ottavi di finale a San Siro per 2-1, con le reti di Bonaventura e Kucka per il diavolo e di Belotti per il Toro.

Il bilancio dei confronti, però, sorride al Torino: dieci vittorie per i granata contro le sei dei rossoneri e sei pareggi. L’ultima vittoria del toro risale al 2000: la formazione piemontese allenata da Gigi Simoni vinse a Milano 1-0 con goal di Schwoch su calcio di rigore.

Al Meazza, invece, sono cinque i successi del Milan, due quelli del Torino e tre pareggi. La vittoria casalinga più netta per i rossoneri fu quella della stagione 98/99 con Zaccheroni in panchina: finì 3-0 grazie alle reti di Helveg, Weah ed Oliver Bierhoff