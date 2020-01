Milan-Torino, nessun minuto di silenzio prima della partita

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Milan-Torino è anche la partita del ricordo. Prima che le squadre entrassero in campo, sono state mostrate alcune immagini in onore di Kobe Bryant, leggenda NBA scomparsa la scorsa domenica, con “Who Wants to Live Forever” dei Queen di sottofondo. Inoltre al minuto 24′ è stato esposto uno striscione dalla Curva Sud e lo stadio ha applaudito per 60 secondi. Non è stato però osservato il minuto di silenzio prima della partita (sembrerebbe sotto ordinanza dell’arbitro), nonostante le due squadre si fossero disposte al limite del cerchio di centrocampo.