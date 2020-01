Milan, il Tottenham non abbandona la pista che porta a Piatek. I dettagli

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Tottenham non molla Krzysztof Piatek. Secondo quanto riferito dal Daily Star, infatti, gli Spurs potrebbero decidere di virare sul centravanti polacco durante gli ultimi giorni della sessione di mercato in corso. Il club inglese proverebbe a prelevare l’attaccante classe ’95, che in questa prima parte di stagione non ha quasi mai convinto, qualora non si sbloccasse l’operazione mirata a portare alla corte di Mourinho Willian José. A oggi, per lasciar partire la prima punta ex Genoa, il Milan chiede 30 milioni di euro.