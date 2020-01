Milan, trattativa Todibo al capolinea? Il giocatore è vicinissimo allo Schalke 04

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La trattativa per portare Jean-Clair Todibo al Milan potrebbe essere arrivata definitivamente al capolinea. Il giocatore non sembra molto convinto della destinazione rossonera, e vorrebbe garanzie su un suo eventuale ritorno al Barça. Stesso discorso per quanto riguarda i catalani, non intenzionati a perdere il centrale francese a titolo definitivo.

A complicare il possibile affare, si è inserito lo Schalke 04. Il club di Gelsenchirken infatti, secondo quanto riporta la Bild, sarebbe vicinissimo all’accordo definitivo. Già nelle prossime ore Jochen Schneider, il direttore sportivo dei tedeschi, è atteso a Barcellona per concludere l’operazione. Todibo e il Milan sono quindi, almeno per il momento, più che mai lontani.