Milan, tutto fatto per Robinson: ecco le cifre

Arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio. Manca ancora l’ufficialità, ma Robinson si può già definire un giocatore del Milan. Il classe ’97 del Wigan arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche in questo caso l’opzione potrebbe trasformarsi in obbligo. La cifra totale dovrebbe aggirarsi sui 7 milioni. Per la fascia sinistra, in modo da garantire un minimo di riposo a Theo Hernandez, il Milan aveva valutato anche i profili di Juan Jesus e Laxalt, ma Robinson è sempre stato il primo obiettivo. In rossonero arriverà sicuramente Alexis Saelemaekers, centrocampista 20enne belga dell’Anderlecht. La società lo ha voluto fortemente in quanto profilo giovane e duttile, capace di ricoprire più ruoli fra cui, appunto, anche quello di terzino del futuro.