Milan, un club spagnolo sulle tracce di Lucas Biglia

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Lucas Biglia e il Milan sono destinati a separarsi. Il contratto dell’argentino scade a giugno, e nessuna delle due parti sembra intenzionata a trattare per il rinnovo. Il regista ex-Lazio, tra problemi fisici e brutte prestazioni in campo, non ha mai convinto dal suo arrivo due stagioni fa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Biglia potrebbe lasciare addirittura già nelle prossime settimane. Su di lui, infatti, è piombato il Celta Vigo. Il club spagnolo sarebbe pronto ad acquistare il giocatore sin da subito, facendo risparmiare al club rossonero uno degli ingaggi più alti della rosa.