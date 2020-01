Milan, un solo dubbio di formazione in vista del match col Brescia

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Tra soli due giorni il Milan scenderà di nuovo in campo per l’anticipo della 21esima giornata di Serie A. Si gioca infatti Brescia-Milan allo stadio Rigamonti. Per Pioli un solo vero dubbio di formazione per quanto riguarda il ruolo di esterno sinistro di centrocampo: Calhanoglu o Rebic? Il turco ha recuperato e si sta allenando regolarmente in gruppo, mentre l’ex Eintracht, dopo aver regalato la vittoria contro l’Udinese, scalpita per una maglia da titolare. Al momento il numero 10 rossonero garantisce maggior equilibrio in mezzo al campo ed è favorito, ma occhio a sorprese dell’ultima ora.