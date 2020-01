Milano, anche il futuro di San Siro tra i “dossier caldi” del sindaco Sala

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In quel di Milano, oltre ai match di Milan e Inter, si continua a giocare anche un’altra importantissima partita, quella relativa al nuovo stadio che i due club hanno intenzione di realizzare. Una vicenda sportiva che si intreccia inevitabilmente con la politica, con il Comune di Milano che ha giocoforza un ruolo fondamentale.

Ed infatti, come evidenzia quest’oggi Il Corriere della Sera, il “dossier San Siro” è uno dei più caldi sulla scrivania di Beppe Sala. Nell’anno con vista sulle elezioni di Palazzo Marino, infatti, al sindaco del capoluogo lombardo il futuro dello stadio San Siro rischia di nascondere molte insidie. Tra queste, la più complicata è quella di far digerire la demolizione di un vero e proprio simbolo per il popolo meneghino, quale è il Meazza.