Nessun precedente Ibra-Samp al Meazza

17 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Non ci sono precedenti a San Siro tra Zlatan Ibrahimovic e la Sampdoria. Se quella di oggi dovesse rivelarsi davvero la gara del nuovo esordio rossonero dello svedese sarà una premiere anche per lui.

L’attaccante, infatti, non ha mai affrontato i blucerchiati a San Siro con la maglia del Milan: nella stagione 2010/11 disputò entrambe le gare a Marassi (in Serie A e in Coppa Italia), ma saltando la sfida interna per la squalifica rimediata nel turno precedente a Firenze. Nel 2011/12 non ci furono incroci, dato che la Samp giocò in Serie B dopo la retrocessione.