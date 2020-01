26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Salvo eventuali colpi di scena, Lucas Paquetà rimarrà al Milan. Come riportato dal Corriere della Sera, Gazidis si sarebbe opposto allo scambio con Federico Bernardeschi a causa dell’ingaggio troppo pesante del bianconero, ovvero 4,5 milioni di euro. Il brasiliano, sondato anche alla Fiorentina, non partirà in questa sessione di mercato, sorprese escluse.