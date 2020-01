No al trasferimento, nonostante Ibra: al via la rinascita di Piatek

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

No al Genoa e al Crystal Palace, due occasioni per la rinascita, lontano dai colori rossoneri. Piatek ha detto no all’occasione di lasciare il Milan, nonostante un avvio di stagione da cancellare, oltre al ritorno – tra l’entusiasmo generale – di Ibrahimovic che potrebbe soffiargli il posto da titolare. Per Piatek, dunque, al momento, c’è solo il Milan e la possibile rinascita con la maglia del Diavolo, con Ibra sullo sfondo come chance per completare il salto di qualità atteso questa stagione che non si sta confermando ai livelli della passata.