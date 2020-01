Offerte per Suso cercasi, nemmeno il Siviglia ha presentato un’offerta al calciatore

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo il passaggio al 4-4-2, coinciso con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milanello, l ospagnolo Suso è finito ai margini del progetto rossonero e per questo avrebbe chiesto la cessione.

Il giocatore negli ultimi anni è stato fra i più rappresentativi di un Milan non di certo esaltante, ma nonostante questo non rappresenta al momento una prima scelta per Pioli.

Il problema però, è che per ora in via Aldo Rossi non sono arrivate proposte concrete: come riferisce il Corriere della Sera, nemmeno l’interesse del Siviglia per lo spagnolo si è concretizzato in offerte reali.