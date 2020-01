Operazione rinascita al rientro: la missione di Pioli e Ibra

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo la pesante sconfitta maturata a Bergamo contro l’Atalanta, il Milan di mister Pioli prepara la missione rinascita. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovc porterà sicuramente dei benefici all’ambiente e alla totalità della rosa rossonera. Servirà ritrovare entusiasmo, concentrazione e una compattezza di squadra necessaria per risalire la classifica. Leao e Piatek, in calo in questo avvio di stagione, potrebbero ritrovare la via del gol con prestazioni finalmente all’altezza, complementari al lavoro dei compagni e della squadra. Non è da escludere, inoltre, il modulo a due punte che potrebbe mettere in mostra le qualità dei due centravanti, in coppia con l‘esperienza e la leadership di Zlatan Ibrahimovic. La passata esperienza al Milan dello svedese è la testimonianza: i compagni del centravanti crescono con la sua presenza. In casa Milan si spera che siano in molti ad usufruire dell’effetto Ibra, anche Bonaventura e Paquetà, così come Kessie.

Parte la missione di Pioli: riportare il Milan in alto, con un gioco convincente e una squadra unita verso l’obiettivo. Con Ibra la chance di accelerare i tempi, in attesa del salto di qualità da parte di tutti.