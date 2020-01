Paquetá: “Nessuna depressione, continuerò a dare il massimo per il Milan”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Lucas Paquetá intervenuto su Instragram, ha voluto togliere ogni dubbio sul momento difficile. Ecco le sue dichiarazioni: “Ringraziando tutti i messaggi ricevuti negli ultimi giorni parlo per fare chiarezza sulla mia situazione. Grazie a Dio non c’è stata alcuna depressione, nessun dolore al petto, mancanza di amici o desiderio di tornare in Brasile, né pressione per una trattativa. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato e ci tengono a me. Sto bene, continuerò a dare il massimo, lavorando seriamente per cercare di ottenere i miei obiettivi ed aiutare sempre il Milan. Grazie a tutti”.