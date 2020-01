Parla Pioli: “Mentalità giusta per vincere. Paquetà poco sereno”

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stefano Pioli ha parlato in conferenza al termine della partita contro il Brescia, che ha visto il suo Milan conquistare la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia.

Milan non bello ma concreto e vincente: “Abbiamo dimostrato di avere la mentalità giusta per soffrire, ma per poi vincere la partita. Grande atteggiamento da parte di tutta la squadra”.

Rebic ancora decisivo: “Ha fatto benissimo. Sta bene fisicamente e ha avuto un grandissimo impatto”.

In merito alle dichiarazioni del padre di Piatek: “Non ho niente da commentare, non mi interessa”.

Caso Paquetà: “Mi ha detto di essere poco sereno solo ieri e ho preferito non convocarlo. Sta attraversando un momento particolare”.