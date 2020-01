26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riferito pochi minuti fa dal quotidiano inglese The Sun, il Milan e il Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento in Premier di Kris Piatek. I rossoneri percepiranno dai una cifra vicino alle 28 milioni di sterline e il giocatore firmerà un contratto di tre anni e mezzo. Patek sosterrà inoltre le visite entro 48 ore prima di iniziare la sua nuova avventura in terra inglese.