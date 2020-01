SportMediaset, Milan: il West Ham prepara un’offerta per Piatek

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato da SportMediaset, il West Ham sarebbe intenzionato a fare sul serio per Krzysztof Piatek. Per arrivare al centravanti polacco, che in questa prima parte di stagione ha messo a segno solo 4 reti, gli Irons sarebbero infatti pronti a offrire un prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Dal canto suo, l’ex attaccante del Genoa, che interessa anche ad Aston Villa e Bayer Leverkusen, starebbe prendendo tempo. Prima di decidere il proprio futuro, la punta classe ’95 vorrebbe capire se potrà trovare spazio con regolarità nello scacchiere di Pioli nonostante il ritorno Zlatan Ibrahimovic.