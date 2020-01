Pioli a Rai Sport: “Domani partita importante. Non so se da sabato avremo la stessa squadra”

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In vista del match di domani, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, Stefano Pioli non ha tenuto (come da tradizione) nessuna conferenza stampa. Ha però parlato in esclusiva ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole:

Sulla gara di domani: “Dobbiamo affrontarla con convinzione, è una partita importante contro una avversaria che sarà molto agguerrita. Qualche cambio ci sarà, veniamo da un periodo molto dispendioso“.

Sui miglioramenti: “Ci mettiamo più determinazione ed efficacia nelle due aree di rigore, quella avversaria e la nostra“

Sul mercato: “Venerdì si chiuderà il mercato, da sabato saremo quelli definitivi per chiudere la stagione. Non saranno gli stessi da qui a sabato? Non lo so“.