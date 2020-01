Pioli in conferenza: "Ibra è pronto e può giocare. Sul mercato..."

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Quest’oggi Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa pre Milan-Sampdoria. Inevitabile tornare sulla disfatta di Bergamo, che ha visto il Milan sconfitto per 5-0. “È una ferita che continuerà a sanguinare, una macchia indelebile sulla nostra stagione“. Il primo colpo del mercato invernale è stato ufficializzato e Zlatan Ibrahimovic ha già svolto i primi allenamenti in squadra. Titolare domani? “Ibra ha dimostrato di essersi preparato da solo. Abbiamo dei validi cambi anche a gara in corso“. Quella di domani sarà una chance per la squadra di Stefano Pioli, un’occasione per dimostrare di aver superato la gara contro l’Atalanta, archiviando l’entusiasmo per il ritorno di Ibrahimovic. “Sono molto contento, Ibra è tanta roba a livello professionale“. Domani, testa solo al campo, con uno stadio San Siro vestito per le grandi occasioni, con oltre 60mila spettatori previsti. “Dobbiamo solo pensare a migliorare“, ha detto il tecnico rossonero. Cosa aspettarsi dal mercato di gennaio? “Abbiamo la situazione ben chiara, sappiamo cosa dobbiamo fare“.