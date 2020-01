Pioli in conferenza: "Ibra è pronto, mancano 20 giornate e 60 punti a disposizione..."

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Quest’oggi mister Pioli è intervenuto in conferenza stampa prima della gara di domani contro il Cagliari. “Sicuramente è stata una settimana importante. Dobbiamo riuscire a trasformare la qualità del nostro gioco in quantità. Ibrahimovic ha fatto tutta la settimana e sta bene. Il Cagliari sta facendo un ottimo campionato anche se arriva da 3 risultati negativi. Dobbiamo fare di tutto per vincere”, ha detto il tecnico. Una gara fondamentale quella di domani, contro un Cagliari in ottima forma. “Conosciamo le loro caratteristiche, dobbiamo essere più pericolosi”. Spazio anche ai singoli durante la conferenza, su tutti Leao “Se apprende da Ibra fa la cosa giusta. Dai campioni si deve imparare. Se Leao sarà intelligente crescerà in fretta”. Prima settimana di lavoro di Ibrahimovic, in gruppo con il restio della squadra: “Deve essere messo nelle condizioni di allenarsi meglio”. Arrivato Ibra, Piatek si allontana dal Milan: “Dobbiamo convivere con il mercato”, ha detto Pioli.

”La cattiveria è allenabile? Tutto è allenabile”. Si avvicina anche Politano, possibile colpo in entrata di questo mercato: “Non faccio nomi di giocatori che non sono qua”. Caldara lascerà quindi presto il Milan: “Abbiamo valutato le sue condizioni fisiche e tecniche”, il tecnico non si è infine sbilanciato sulla possibile posizione finale della sua squadra: “Ci sono venti partite e 60 punti a disposizione…”