Piovono critiche su Balotelli dopo il rosso, lui risponde su Instagram: “Continuate pure”

Mario Balotelli, espulso oggi dopo soli 8 minuti dal suo ingresso in campo in Brescia-Cagliari, ha risposto con un messaggio pubblicato sulle proprie Instagram Stories alle tante critiche che lo colpiscono in queste ore:

“È incredibile come un episodio possa cambiare sempre in troppo positivo o troppo negativo l’opinione di tutti drasticamente sull’essere e sulla professionalità di una persona. Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta, non è un problema. Voi continuare a giudicarmi come volete”.