Porte girevoli in difesa: Caldara e Gabbia potrebbero salutare

Todibo ma non solo. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il rinnovamento della difesa del Milan non si fermerebbe qui, in quanto un secondo centrale entrerà se sarà un altro a uscire, ed è probabile che la staffetta si realizzi.

Dopo aver completato il percorso di recupero dal lungo infortunio, Mattia Caldara è pronto a scendere in campo e l’Atalanta sta facendo di tutto per riportarlo in nerazzurro. Tale ipotesi ora viene presa in considerazione anche dai rossoneri. Un principio simile vale per Matteo Gabbia: il Milan è convinto della necessità di farlo crescere altrove (per poi poterlo ritrovare). Con Duarte k.o. fino a marzo, il reparto avrebbe così bisogno di almeno un paio di innesti. Todibo può essere il primo, poi inizierà la caccia al secondo.