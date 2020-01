17 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Milan starebbe lavorando per il trasferimento in rossonero di Matteo Politano, sempre più concreto. La conferma arriva proprio da Marotta: Milan e Inter starebbero dunque trovando un accordo e gli ultimi dettagli. E’ saltata la possibilità con lo scambio di Kessiè, ventilata in mattina, e i club sono al lavoro per trovare un accordo di cessione definitiva.