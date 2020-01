Primavera: Milan eliminato in Coppa Italia dalla Fiorentina

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Termina allo stadio “Franchi” il cammino in Coppa Italia del Milan Primavera. I rossoneri sono stati battuti dalla Fiorentina per 3-1 nei quarti di finale della competizione. Buona prestazione, nel complesso, dei ragazzi di Giunti che meritavano qualcosa in più. In avvio di gara, infatti, Mionic e Merletti sfiorano il vantaggio ma Chiorra sventa entrambe le minacce. Ma col passare dei minuti, i viola crescono e trovano il gol del vantaggio grazie al tuffo di testa da parte di Lovisa.

Nella ripresa il Milan fatica a carburare e allora la Fiorentina alza il ritmo e raddoppia su calcio di rigore, per fallo di Brescianini su Bianco, realizzato da Beloko. Il diavolo reagisce e trova il goal della speranza con Merletti, che ribadisce in rete una spizzata di Maldini. Nel finale i rossoneri provano l’assalto ma non creano pericoli concreti alla porta viola. E così, nell’ultimo minuto di recupero, Fruk pesca il jolly da calcio di punizione siglando il definitivo 3-1. Milan che, per quanto si è visto in campo, esce a testa alta. La Fiorentina incontrerà la Juventus in semifinale.