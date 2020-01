36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

C’è grande attesa a Brescia per l’arrivo del Milan di Zlatan Ibrahimovic, e non potrebbe essere altrimenti, visto anche ‘impatto che ha avuto in Serie A con il suo ritorno al Milan.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, allo stadio Rigamonti ci saranno 19.500 spettatori, più di quelli presenti per Juve e Inter. Sarà il primo sold-out della stagione.