Probabili formazioni, Milan-Torino: tante novità per il match di Coppa Italia

Domani sera alle ore 20:45 San Siro ospiterà i quarti di finale di Coppa Italia. Il Milan e il Torino sono certamente due squadre che arrivano da momenti diversi. I rossoneri hanno iniziato nel migliore dei modi l’anno nuovo, e arrivano da 4 vittorie consecutive. La squadra allenata da Mazzarri è reduce, invece, dalla peggior sconfitta casalinga della sua storia: 7-0 contro l’Atalanta.

Per quanto riguarda il Milan, Pioli dovrebbe optare per un po’ di sano turnover e lasciar spazio ai giocatori che, in queste settimane, hanno avuto meno spazio dal primo minuto. In particolare, Musacchio con molta probabilità tornerà a far coppia con Romagnoli, Krunic è favorito su Kessié per un posto nel duo di centrocampo con Bennacer (che salterà la prossima di campionato per squalifica), Bonaventura dovrebbe posizionarsi a sinistra al posto di Calhanoglu, mentre in avanti potrebbe esserci spazio per l’inedita coppia Rebic-Piatek.