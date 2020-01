Questione San Siro, il sindaco Sala: “Attendiamo le squadre, per ora nessuna novità”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro su San Siro e sull’eventuale nuovo stadio rimane un rebus. Intervistato ai margini di un incontro a Palazzo Marino con i sindacati, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato anche di questo. Le sue parole raccolte dall’ANSA: “Siamo in attesa di incontrare nuovamente le squadre. Ci chiameranno, avendo noi chiarito quelli che sono i nostri vincoli. Al momento non ci sono novità“. Resta quindi ancora da capire la volontà di Milan e Inter sul da farsi, dal momento che i dialoghi col comune sono al momento in stallo. Sulla trattativa del gruppo LVMH col fondo Elliot per l’acquisizione dei rossoneri e sul possibile intralcio della questione stadio attualmente in corso, Sala dice: “Non credo ma non ne so nulla“.