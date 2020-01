Ranieri in conferenza: “Mi aspetto di vedere Ibra in campo e un Milan carico”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza di Ibrahimovic e del momento della squadra rossonera. Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan ha grandissimi giocatori di qualità è inspiegabile la posizione di classifica. Avrà entusiasmo, Ibrahimovic porterà mentalità vincente, ma noi pensiamo noi stessi e fare una grande partita. Dobbiamo replicare la grande prestazione contro la Juve. Se mi aspetto Ibrahimovic in campo lunedì? Sicuramente lo vedremo in campo. Vedremo se dal primo minuto o a gara in corso ma me lo aspetto in campo. Che Milan sarà? Mi aspetto una squadra carica con un San Siro che spinge i suoi beniamini e noi dobbiamo avere sangue freddo”.

