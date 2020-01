Ranieri: “Partita semiperfetta: tanti gol sbagliati”

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

È un Claudio Ranieri soddisfatto a metà per lo 0-0 di San Siro quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo giocato una gran partita per la compattezza e la continuità della squadra e mi fa molto piacere. Abbiamo avuto tante occasioni – continua l’allenatore – oltre a un gol annullato per un piede in fuorigioco”.

Quindi i complimenti ai suoi: “Non è mai facile contro il Milan ma i ragazzi hanno giocato una partita perfetta. Meritavano di più. Non c’è amarezza, partita quasi perfetta perché abbiamo sbagliato tanti gol ma due punti in più ci avrebbero fatto piacere“. Sui sei cartellini gialli rimediati dai doriani: “Leggendo il referto si pensa a una carneficina, ma non è stato così. Non ho visto il fallo su cui i miei protestavano: fosse stato Krunic andava espulso“.