Krzysztof Piatek non è l’unico giocatore del Milan finito nel mirino dell’Aston Villa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, nelle scorse ore, il club inglese avrebbe infatti effettuato un sondaggio per Pepe Reina. L’estremo difensore spagnolo, che nel campionato in corso è stato impiegato in occasione della gara esterna contro il Genoa, è sotto contratto con i rossoneri fino al termine della prossima stagione.