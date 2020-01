40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riporta TMW, Ricardo Rodriguez sembra aver trovato la sua prossima destinazione. Lo svizzero, infatti, sarebbe in partenza proprio in questi minuti, pronto ad approdare al PSV. La fumata bianca è vicina con i rossoneri in cerca di un sostituto. Matías Viña del Nacional, Laxalt del Torino i più probabili, difficile Robinson del Wigan.