Rodriguez, la pista giusta porta in Olanda? Il PSV vuole il terzino svizzero

Gli spazi inevitabilmente chiusi dall’esplosione di Theo Hernandez. Oltre che un rapporto non facile con i tifosi del Diavolo. Non ci sono grossi motivi perchè Ricardo Rodriguez prosegua la sua esperienza con la maglia del Milan.

Il terzino svizzero è stato accostato a tanti club, italiani e non, ma adesso sembra che per il Milan ed il giocatore si sia aperta la pista giusta: come riferisce La Gazzetta dello Sport richiamando voci provenienti dall’Olanda, infatti, il Psv Eindhoven si è iscritto alla corsa per l’ex Wolfsburg. Rodriguez teme di perdere posizioni anche nelle gerarchie della nazionale svizzera e ha più volte espresso il desiderio di trasferirsi per trovare più spazio.

Rodriguez è arrivato dal Wolfsburg nel 2017 per circa 15 milioni di euro, molti club lo avevano richiesto in prestito, ma è una soluzione che non pare gradita né al Milan né al giocatore.